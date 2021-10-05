DYK kurs başvuruları ne zaman? 7. ve 11. sınıf DYK başvuru tarihleri belli oldu

Ücretsiz verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında 8. ve 12. sınıf öğrencilerinden sonra 7. ve 11. sınıf öğrencileri de ücretsiz faydalanabilecek. MEB DYK öğrenci başvurularının alınması 12 Ekim ile 15 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

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Ücretsiz verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında 8. ve 12. sınıf öğrencilerinden sonra 7. ve 11. sınıf öğrencileri de ücretsiz faydalanabilecek. 16 Ekim itibarıyla kursların başlayacağını kaydeden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “2. sınıftan 12. sınıfa tüm düzeylerde her ay yayımlamaya başladığımız yardımcı kaynak paketi ve 7, 8, 11 ve 12. sınıflarımıza yönelik DYK’ler ile öğrencilerimizin her türlü taleplerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DYK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

7. ve 11. sınıflar için de açılacak olan DYK için başvuru tarihleri 12-15 Ekim olarak belirlendi.

7. VE 11. SINIF DYK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DYK hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in açıklaması şu şekilde; “16 Ekim itibarıyla 7 ve 11. sınıflar için de DYK açıyoruz. Öğrencilerimizin başvurularını 12-15 Ekim’de alacağız. Bu kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak. Diğer taraftan her ay destek paketi yayımlayacağız. Buna ilave olarak 7, 8, 11 ve 12. sınıflar içinde isteyen öğrencilerimizi Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerinden destekleyeceğiz.”

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE KAYNAK DESTEĞİ

Tüm sınıf ve kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim devam ederken Millî Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlere destek olmak için yeni adımlar atmayı sürdürüyor. Her ay yayımlanacak kaynak paketinin 5 bin sorudan oluşan ilki, “yardimcikaynaklar.meb.gov.tr” adresinden öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunuldu. 2. sınıftan 12. sınıfa her sınıf düzeyindeki öğrencilerin öğrenme kayıplarının giderilmesi için hazırlanan kaynak desteğinin ardından yeni bir destekleme uygulaması daha hayata geçirildi.

Daha önce Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezî sınava hazırlanan 8. sınıf öğrencileriyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı DYK’lerden, 7 ve 11. sınıf öğrencilerinin de faydalanmasına imkân sağlandı.

“16 Ekim itibarıyla 7 ve 11. sınıflar için de DYK açıyoruz”

HER AY YAYINLANACAK

Tüm öğrencilerin yüz yüze eğitimle okullarıyla buluşturulmasının ardından öğrenme kayıplarının giderilmesi için her ay yardımcı kaynak destek paketi hazırlayacaklarını ve bu paketlerden ilkini dün yayımladıklarını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

“Bir taraftan yüz yüze eğitim devam ederken diğer taraftan öğrencilerimizi hem yardımcı kaynak destek paketleriyle hem de DYK’ler ile destekleyeceğiz. 8 ve 12. sınıflardan sonra 7 ve 11. sınıf öğrencilerimiz de DYK’lerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. 16 Ekim itibarıyla 7 ve 11. sınıflar için de DYK açıyoruz. Öğrencilerimizin başvurularını 12-15 Ekim’de alacağız. Bu kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak. Diğer taraftan her ay destek paketi yayımlayacağız. Buna ilave olarak 7, 8, 11 ve 12. sınıflar içinde isteyen öğrencilerimizi Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerinden destekleyeceğiz.”

Ayrıca, DYK’ler aracılığıyla öğrenme kayıplarını öncelikli olarak ölçeceklerinin ve sunulacak destekleri bu ölçme bulgularına göre belirleyeceklerinin altını çizen Bakan Özer, “2. sınıftan 12. sınıfa tüm düzeylerde her ay yayımlamaya başladığımız yardımcı kaynak paketi ile 7, 8, 11 ve 12. sınıflarımıza yönelik DYK’lerle öğrencilerimizin her türlü taleplerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.

DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

* Kurslara; resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ile genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencilerinden; 7 nci, 8 inci, 11 inci ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.

* Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

* Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

* Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

* Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

* Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.