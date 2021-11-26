e-Kurs başvurusu nasıl yapılır? e-Kurs meb gov tr başvuru ekranı…

DYK kurslarına başvurusu yapmak isteyen öğrenciler E Kurs başvuru ekranı ile işlemlerini gerçekleştirebilecek. DYK e kurs aracılığı ile 6. ve 10. sınıf öğrencileri ücretsiz eğitim görebilecek. DYK başvurusu https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleştirilecek.

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Ücretsiz verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamında 6 ve 10. sınıflar da eğitim görebilecek. MEB DYK öğrenci başvurularının alınması 26 Kasım ile 29 Kasım arasında gerçekleştirilecek.

e-KURS BAŞVURU EKRANI

E-KURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

e-Kurs 6 ve 10. sınıf öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması ise 26-29 Kasım’da alınacak.

Kurslar, 29 Kasım’da başlayacak.

e-KURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.

e-KURS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurs açılacak sınıf düzeyleri ve dersler, gelişen ve değişen şartlar doğrultusunda güncellendi. Yapılan yönerge değişikliğiyle 6 ve 10. sınıflar da ücretsiz verilen DYK kapsamına alındı.

6 ve 10. sınıflar için destekleme ve yetiştirme kursları, 29 Kasım’da başlayacak. Özel eğitim meslek okulu programı uygulanan özel eğitim okulu ve özel eğitim sınıfı öğrencileri de kurslardan yararlanacak.

Kurslara ait yıllık planlar hazırlanırken kurs açılacak derslerin öğretim programının esas alınmasına yönelik düzenleme yapıldı. Açılacak kurslar, Bakanlıkça hazırlanan kılavuzda belirlenen sınıf seviyeleri ve derslerle sınırlı olacak. Ancak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarından “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamında olan eğitim kurumları ile uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına yönelik Bakanlıkça ayrıca dersler belirlenebilecek.

e-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

a) Kurslara; resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ile genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri, özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı öğrencilerinden; 6, 7, 8, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ve örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.

b) Ayrıca uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıfında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler yabancılara Türkçe öğretimi kapsamında Türkçe dersinden belirlenen tarihler arasında başvuru yapabilirler.

c) Kursiyerlere yönelik yıllık açılan kurslara ekim ayı sonuna kadar kayıt yapılabilir.

5.2. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

5.3. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

5.4. Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

5.5. Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün Kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

5.6. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.