Ekim ayı KYK burs ve kredi ödemeleri başladı

KYK burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 Ekim itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Ekim tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ 10 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

T.C. kimlik numarasının sonu ‘0’ olanlar 6 Ekim, ‘2’ olanlar 7 Ekim, ‘4’ olanlar 8 Ekim, ‘6’ olanlar 9 Ekim, ‘8’ olanlar 10 Ekim’de ödemelerini alabilecek.