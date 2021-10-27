Engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman? 750 engelli öğretmen atama takvimi…

750 engelli öğretmen ataması yapılacağı geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı tarafından duyuruldu. Engelli öğretmen atama başvurusu 8-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Engelli öğretmen ataması 2018 ile 2020 yıllarında yapılan EKPSS (Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre yapılacak

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacak. Engelli öğretmen ataması başvurusu 8-12 Kasım tarihleri arasında alınacak.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU NE ZAMAN?

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde verdiği atama müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini ifade ederek, “2018-2020 yıllarındaki EKPSS’ye katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık’ta yapılacak. Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.