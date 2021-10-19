Engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman? 750 engelli öğretmen ataması yapılacak…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacak. Engelli öğretmen ataması başvurusu 8-12 Kasım tarihleri arasında alınacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 750 engelli öğretmen ataması başvuru tarihleri duyurdu. Engelli öğretmen ataması için ön başvuruların 8-12 Kasım tarihleri arasında alınacağı açıklandı.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU NE ZAMAN?

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde verdiği atama müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini ifade ederek, “2018-2020 yıllarındaki EKPSS'ye katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak. Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.