Hazır bulunuşluk sınavı nedir, ne zaman? Hazır bulunuşluk sınavı zorunlu mu?

Hazır bulunuşluk sınavı, MEB tarafından EBA sistemi üzerinden gerçekleştirilen 4, 5, 6, 7, 8 ortaokul ve 9, 10, 11, 12. sınıf lise öğrencilerinin katıldığı bir sınav olarak uygulanıyor. Hazır bulunuşluk sınavı 18-19 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından düzenlenen hazır bulunuşluk sınavı uygulama ile öğrenme yolundaki eksikleri tespit etmeyi ve gerekli tedbirleri alarak öğrencilerin öz güvenlerinin artırılmasını sağlayan bir sınav olarak uygulanıyor.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NEREDE, NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB hazır bulunuşluk sınavı EBA sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Hazır bulunuşluk sınavı öğrencileri mevcut durumunu göstermesinin yanı sıra öğretmenlerin de eğitim sürecini daha uygun şekilde planlamasını sağlıyor.

Öğrencilere her ders için 15 sorunun sorulacağı hazır bulunuşluk sınavı, 11-12 Eylül 2021 ve 18-19 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVINA HANGİ SINIFLAR GİRECEK?

Hazır bulunuşluk sınavı, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden 11-12 Eylül tarihlerinde uygulandı.

9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe), Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden 18-19 Eylül’de gerçekleştirilecek.

8. ve 12. Sınıf öğrencileri için ayrıca 25-26 Eylül’de Destekleme ve Yetiştirme kursları hazır bulunuşluk uygulaması da olacak.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NEDİR?

Hazır bulunuşluk sınavına ilişkin açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, söz konusu uygulama ile öğrenme yolundaki eksikleri tespit etmeyi ve gerekli tedbirleri alarak öğrencilerin öz güvenlerinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti. MEB hazır bulunuşluk sınavı EBA sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.