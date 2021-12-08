Hazırlıkta başarısız olan öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişilebilecek.

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Yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin, Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri tamamlandı.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

HAZIRLIKTA BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER TÜRKÇE PROGRAMALARA YERLEŞTİRİLDİ

Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişilebilecekler.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 10 – 16 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.