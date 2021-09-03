Hibrit eğitim nedir, ne anlama geliyor?

Pandemi nedeniyle online eğitimin yapıldığı üniversiteler, uzun bir aranın ardından açılmaya hazırlanıyor. Üniversiteler yüz yüze eğitimlere başlayacak ancak bazı teorik dersleri hibrit olarak işlenecek. Hibrit eğitim, karma öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla eğitimin 'yüz yüze' ve 'online' olarak karma şeklinde yapılması olarak biliniyor.

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Hibrit eğitim konusu okulların açılmasına kısa bir süre kalmasıyla birlikte gündeme geldi. Corona virüsü süreciyle birlikte okullar uzaktan eğitime geçmişti ve yeni dönemin başlangıç tarihi yaklaşırken veliler ve öğrenciler bazı sorulara cevap arıyor. Yeni dönemde birçok okul ve üniversitenin hibrit eğitim modeli ile öğrencilerine ders vermesi bekleniyor.

HİBRİT EĞİTİMİN FARKI NE?

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.