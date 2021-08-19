Hibrit eğitim nedir, ne anlama geliyor? Anadolu Üniversitesi’nden hibrit eğitim açıklaması

Hibrit eğitim, karma öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla eğitimin 'yüz yüze' ve 'online' olarak karma şeklinde yapılmasıdır. Birçok eğitim kurumu yeni dönemde hibrit olarak eğitim vermeye hazırlanıyor. Anadolu Üniversitesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Örgün Sistem Güz Dönemi derslerinin, 4 Ekim 2021 tarihinde 'hibrit eğitim' olarak başlayacağını duyurdu.

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Hibrit eğitim konusu okulların açılmasına kısa bir süre kalmasıyla birlikte gündeme geldi. Corona virüsü süreciyle birlikte okullar uzaktan eğitime geçmişti ve yeni dönemin başlangıç tarihi yaklaşırken veliler ve öğrenciler bazı sorulara cevap arıyor. Yeni dönemde birçok okul ve üniversitenin hibrit eğitim modeli ile öğrencilerine ders vermesi bekleniyor.

HİBRİT EĞİTİMİN FARKI NE?

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN HİBRİT EĞİTİM KARARI

Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi dersleri, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Eğitimin, Yükseköğretim Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı tedbirleri dikkate alınarak, hibrit eğitim’ şeklinde (yüz yüze ve online karması) yapılması planlanmaktadır. Bu planlamada, bazı dersler tamamen online, bazıları tamamen yüz yüze, bazıları ise sınıf ortamında canlı yayın eşliğinde verilecektir. Hangi dersin ne şekilde verileceği, bölüm ve programların web sitelerinden duyurulacaktır. Öğrencilerimize sevgiyle duyurur, sağlık ve esenlik içinde kampüsümüze bekleriz” denildi.