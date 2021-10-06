İBB burs başvurusu başladı! İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

İBB bursu kapsamında öğrencilere yıllık 3.200 lira burs verilecek. İBB bursu başvurusu 5 Ekim ile 22 Ekim tarihleri arasında gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı; Aralık’ta 1200 TL, Şubat’ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenmişti.

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Eğitim hayatlarında maddi destek almak isteyen öğrencilere İBB burs müjdesi geldi. https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ sayfasında yayınlanan duyuruya göre İBB bursu için başvurular başladı.

İBB BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı, Ad ve Soyadınızı Anne veya Baba TC Kimlik numarasını ve doğrulama kodunu girerek giriş yapıp başvuruda bulunabilirler.

İBB BURSU BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

İBB bursu 1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak.

İBB burs başvurusu 5-22 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek.

* T.C. vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

* Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

* Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURSU İÇİN İSTENECEK BELGELER

* Nüfus cüzdanı fotokopisi

* Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

* Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

* Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

* Bursluluk belgesi

* Disiplin belgesi

* Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

* Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

* Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

* Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

* Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

* Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

* Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

* Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi