İBB’nin ilk öğrenci yurdunda dikkat çeken detay

İBB tarihinde ilk kez açılacak öğrenci yurtlarından biri olan Beyoğlu’ndaki öğrenci yurdunun binası daha önce mahkemelik olan tahsis krizi ile gündeme gelmişti. Yurt binası, İBB yönetiminin değişmesinin ardından AKP’li Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edilmiş, konu mahkemelik olmuş ve geçtiğimiz aylarda kriz, uzlaşı ile çözülmüştü. Binanın önceki yönetim tarafından TÜRGEV’e tahsis edilmesinin planlandığı iddiası da ortaya atılmıştı.

ÖZLEM GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), ilk öğrenci yurtları önümüzdeki eğitim döneminde öğrencilerini kabul etmeye başlıyor. Bu dönem açılacak 3 kız öğrenci yurdundan biri olan Beyoğlu Örnektepe'deki yurt binasının durumu, kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul etmişti. Krize dönen ve mahkemelik olan süreç; İBB yönetiminin 2019 yerel seçimlerinde değişmesinin ardından başladı.

PROTOKOLLER İPTAL EDİLDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinde bazı dernek ve vakıflar ile imzalanan protokolleri iptal etmiş ve tahsis edilen binaları geri almıştı. O binalar arasında; İBB'nin geçtiğimiz dönem 17.2 milyon lira harcayarak yaptığı Beyoğlu Örnektepe’deki gençlik merkezi ve zeminaltı otopark da gösterilmişti. Binanın inşaatı tamamen bitirilmediği için resmi olarak TÜRGEV ile bir protokol yapılmamıştı ancak binanın bu vakfa, yurt olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesinin planlandığı iddia ediliyordu.

BEYOĞLU BELEDİYESİNE TAHSİS EDİLDİ

İmamoğlu, İBB Başkanı seçildikten sonra mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AKP-MHP grubunun oyları ile İBB'ye ait çok sayıda arsa ve bina AKP'li ilçe belediyelerine tahsis edilmeye başlanmıştı ve bu bina da listede yer almıştı. İBB Meclisi'nin 2020 yılı şubat ayı meclis oturumları sırasında İBB’ye ait Beyoğlu'ndaki Örnektepe Gençlik Merkezi'nin parseli, AKP-MHP grubunun oyları ile Beyoğlu Belediyesi'ne 10 yıllığına tahsis edilmişti. Meclis kararı, İmamoğlu tarafından veto edilmiş, sonuç alınamayınca yürütmenin durdurulması ve iptali istemi ile dava açılmıştı.

YURT İHALESİ DÜZENLENDİ

İBB daha sonra Beyoğlu Örnektepe Gençlik Merkezi'nin 3 katını “Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu” olarak 3 yıl süreyle işletmek üzere 2 Eylül 2020'de ihaleye çıktı. İhaleyi, İBB şirketi Boğaziçi Yönetim A.Ş, 55 bin+KDV teklifi ile kazandı. Beyoğlu Belediyesi de ihaleyi mahkemeye taşıdı ve yürütmeyi durdurma kararı alındı.

İBB VE BEYOĞLU BELEDİYESİ UZLAŞTI

Tahsisi krize dönen ve mahkemelik olan binayla ilgili sorun, 27 Mayıs 2021 tarihli İBB Meclisi'nde uzlaşıya varılarak çözüldü. Beyoğlu'nda Örnektepe Öğrenci Yurdu'nun da içinde bulunduğu bazı tesisler için İBB ile Beyoğlu Belediyesi arasında ortak kullanım protokolü imzalandı. Protokole konu olan taşınmazlarla ilgili varsa daha önce yapılmış tahsislerin iptal edilmesi de karara bağlandı. Tartışma konusu olan yurt binası ile birlikte spor tesislerinin İBB ve Beyoğlu Belediyesi tarafından ortak kullanılması için protokol imzalanması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Krize dönen konu uzlaşma ile çözülmüş oldu. Bu bina ile ilgili açılan davalar da konusuz kaldı. Şimdi de o bina, İBB'nin ilk öğrenci yurtlarında biri olarak açılış için gün sayıyor.