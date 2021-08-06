İHL’ye gitmek istemeyen açık öğretime yazılacak!

Anadolu ve fen liseleri ile adrese bağlı okul kontenjanlarında tek bir öğrencilik bile boş yer kalmadı... İmam hatip veya meslek lisesi istemeyen daha 14-15 yaşındaki öğrencileri MEB, örgün öğretim dışına çıkararak, açık liseye kaydedecek.

SULTAN UÇAR

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MEB'in 2021 LGS tercihleri 2. nakil başvuruları bugün saat 17:00'da bitiyor. İHL ve meslek liselerinde on binlerce öğrenci kontenjanı halen boş. İstanbul'da Arnavutköy'deki Aziz Sancar MTA Lisesi 595 boş kontenjanla birinci olurken, onu 570 boş kontenjana Gültepe MTA Lisesi ve 489 boş kontenjanla Tuzla Tepeören MTA Lisesi izledi.

VELİLER İSYAN ETTİ

Ankara, İstanbul ve İzmir'de sınavla öğrenci alan imam hatiplerde de boş kontenjan kaldı. İstanbul'da sınavla alan 26 İHL' de 60 boş, İzmir'de 24 İHL'de 40 boş ve Ankara'da 36 İHL'de 53 kontenjan boş yer var. Tabelalarında, “Anadolu İHL” yazan ama sınav sınavla değil tercihle öğrenci alan İHL' lerde yurt genelinde on binlerce kontenjan boş kaldı. İstanbul'daki Anadolu imam hatiplerde 1871 öğrencilik boş yer var.

FATİH'TE BİLE BOŞ KALDI

İstanbul'da Sultanbeyli, Ümraniye, Kartal, Bağcılar, Eyüp, Fatih gibi imam hatiplerin en çok ilgi gördüğü ilçelerde de ilgi azaldı. Sultanbeyli'deki Orhangazi Anadolu İHL'de 216 kontenjan yani 30'ar kişilik 7 sınıf boş kaldı. Ümraniye Anadolu İHL' de 154 ve Sultanbeyli İHL'de 128 boş kontenjanla onu izledi. Fatih'deki İlhan Varan İHL'de 39, Ali Nar İHL'de 38 ve Kocamustafapaşa İHL'de 23 olmak üzere 3 İHL' de toplam 100 öğrencilik boş kontenjan var. Anadolu liseleri ve Fen liselerinde boş kontenjan kalmadı.

‘VELİLER İHL İSTEMİYOR'

Öğrenci Veli Derneği Genel Başkanı Ömer Yılmaz:

“Türkiye'nin dört bir yanından arayan veliler, iki gözü iki çeşme ağlıyor. Çünkü, merkezi yerleştirmede çocuğu yerleşemeyenler, adrese dayalı kayıtta da okullarda bir tek boş kontenjan kalmadığı için ortada kaldı. MEB, adrese dayalı kayıtlar için Anadolu lisesine ek kontenjan açmalı.”

“EK KONTENJAN AÇILSIN”

“MEB, imam hatip ve meslek lisesi dışında seçenek sunmuyor. Veliler, bu okulları seçmeye zorlansa da istemiyor. Muhafazakar veliler bile, ‘İmam hatibe göndermem' diye bizi arıyor. İmam hatiplerde bir sınıfta 12-13 öğrenci var. Bomboş İHL' ler hızla Anadolu lisesine dönüştürülmelidir.”

“AÇIK ÖĞRETİM OLMAZ”

“Örgün öğretim çağında 14-15 yaşında ama hiçbir okula kayıt yaptıramayan on binlerce çocuk İHL veya meslek lisesine kayıt yaptırmazsa, MEB tarafından zorunlu olarak açık liseye kaydedilecek. O yaşta bir çocuk, akranlarıyla okulda eğitim almalı, açık öğretimde eğitim olmaz.”