İlk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?

İlk ara tatil için geri sayım başlarken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenlerin de tatilde dinlenme fırsatı elde edeceğini müjdeledi. İlk ara tatil 15-19 Kasım'da yapılacak. Öğrenciler 9 gün boyunca aileleri ile vakit geçirecek, geride kaldıkları derslerdeki açıklarını kapatacak.

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Dokuz günlük tatil imkanı sunan ilk ara tatil için veliler ve öğrenciler geri sayıma geçti. Bu yıl corona virüs gölgesinde devam eden eğitimde 9 günlük ara tatil geçtiğimiz yıl olduğu gibi uygulanacak. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almayacak.

ARA TATİL NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak

OKULDA YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim seçeneği bulunmuyor. Eğitimler yüz yüze olacak şekilde başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Özer, sadece mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayacak öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edileceğini belirtti.

YÜZ YÜZE EĞİTİM KAÇ GÜN OLACAK?

Gelinen noktada corona virüsünün uzunca bir süre daha hayatlardan çıkmayacağının görüldüğünü bildiren Özer, şu ifadeleri kullandı:

* Dolayısıyla hepimiz, corona virüsünün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır.

* Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için corona virüsüyle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız.

* Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz; inşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz.

* Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek” ifadelerini kullandı.

İLK ARA TATİLDE ÖĞRETMENLER DİNLENECEK

Bursa’ya bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlere müjdeyi verdi. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğrenciler gibi öğretmenler de dinlenme fırsatı bulacak.

İlk olarak Bursa Valiliğini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu ifadeleri kullandı:

* Bizim eğitim sistemi devasa bir eğitim sistemidir. 18 milyon öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin olduğu ve eğitim sisteminde 71 bin 320 okulun aktif olarak işlediği bir sistemdir.

* Bugün itibariyle 850 bin dersliğin içerisinde 2 bin 276 dersliğimiz yüz yüze eğitime ara vermiştir.

* Dolayısıyla yüz yüze eğitime ara veren derslik sayımız yüzde 1’in çok çok altındadır. Bugün itibariyle tüm derslikleri kapalı olan tek bir okulumuz bulunmamaktadır.

* Bu süreç içerisinde en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanmasıdır. Birinci doz aşı oranı yaklaşık yüzde 93’ken, ikinci doz aşı oranı bugün itibariyle yüzde 88’dir.

* Bir de aşı olmayın bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmenlerimizin oluşturduğu yüzde 5’i de dikkate aldığımız zaman en az 2 doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 93 oranındadır.

* Bu süreçteki en büyük avantajımız Türkiye ortalamasının çok üzerinde hem Avrupa üzerinde öğretmenlerin aşılama oranları üzerinde bir performans gösteren öğretmenlerimizin aşılanma oranları bizleri bugüne getirmiştir.

2021-2022 eğitim öğretim yılındaki 15 ve 19 kasım tarihleri arasında 1 haftalık tatil olacağını yenileyen Bakan Özer, “Öğrencilerimiz bu 1 hafta içerisinde aileleriyle birlikte dinlenecekler. 10 haftalık eğitimden sonra bir haftalık bir dinlenme molası verecekler. Bilindiği gibi ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri var. Bu 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimitini uzaktan sağlayacağız. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu tarihler arasında okula gelmeyecekler. İdari izinli olarak sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz de bu süreçte çok yoruldular. Onlarda 1 hafta dinlenmiş olacaklar” dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Özer, Bursa il eğitim çalışmaları değerlendirme toplantısına katıldı. (İHA)

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