İSG sınav sonuçları açıklandı
İSG sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 12 Aralık 2021 tarihinde uygulanan 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr sayfası üzerinden ulaşılabilecek.
12 Aralık 2021 tarihinde uygulanan 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2021-İSG/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
İSG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
İSG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.