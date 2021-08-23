İstanbul’da yüz yüze eğitim toplantısı

İstanbul'da yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi il ve 39 ilçe Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı gerçekleştirildi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesi İstanbul İl ve 39 İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Vali Yerlikaya, “Yüz yüze eğitimde aşı en büyük önceliğimiz. Koronavirüs geleceğimizi bizden alamayacak” ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, paylaşımında ‘#DersZiliniÖzledik’ etiketine de yer verdi.