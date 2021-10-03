İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenim desteği için başvurular başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Başkan Tunç Soyer’in "eğitimde fırsat eşitliği" ilkesi kapsamında hayata geçirdiği üniversite öğrencilerine maddi destek projesi için başvurular başladı. Proje ile ayda 400 lira olmak üzere 8 ay boyunca toplam 3 bin 200 liralık bir destek paketi hazırlandı. Başkan Soyer, eğitim için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek “Biz varız, yanınızdayız” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine eğitim desteği için başvurular başladı. Projeyle, ailesi İzmir'de yaşayan 5 bin öğrenciye ayda 400 lira olmak üzere 8 ay boyunca toplam 3 bin 200'er liralık eğitim desteği verilecek. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin bizizmir.com’da paylaşılan formu doldurması gerekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eğitim yaşamları boyunca gençlerin yanında olacaklarını söyleyerek, “İzmir köklü geçmişi, kadim dayanışma kültürü ile yalnızca bugüne değil yarınlara da ışık tutan özel ve güzel bir şehir. Bu güzel şehirde ya da ülkemizin başka bir şehrinde üniversite eğitimi alacaksınız. Bize düşen ise üniversite yaşamınız boyunca sizlere nefes aldıracak, kaynaklara erişiminizi sağlayacak, sanat, spor ve kültürle dolu dolu bir eğitim ortamına destek olmaktır. Sizler için bir destek paketi hazırladık. Başvuru formunu doldurmanız, istenilen evrakları tamamlamanız, bizim eşit ve adil bir biçimde değerlendirmeleri sonuçlandırmamızı beklemeniz yeterli olacaktır. Biz varız, yanındayız” diye konuştu.

İLK ÖDEME KASIM AYINDA

Başvurular yalnızca internet üzerinden kabul edilecek. Değerlendirmeler sonucunda belirlenecek öğrencilere, eğitim desteğinin ilk bölümü kasım ayı içerisinde, ikinci bölümü ise 2022 yılında verilecek. Ailesinin ikametgâhı İzmir'de olup maddi olanakları kısıtlı olan 18-25 yaş aralığında Türkiye'nin her yerinde aktif ve örgün eğitim gören ön lisans veya lisans öğrencileri İzmir Büyükşehir Belediyesinin eğitim yardımından yararlanabilecek. Başvuru koşullarında not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.00, 100 üzerinden en az 53 olması ve sınıf tekrarı yapmamış olması şartı da aranıyor. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerde ise not kriteri aranmayacak. Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu öğrenim görüyor olmak da başvuru şartları arasında. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı eğitim yardımı başvurularını her haneden bir öğrenci için kabul edecek. (İHA)