İzmir Marşı’na yasak getiren ilçe milli eğitim müdürüne soruşturma

Mersin'de 100.Yıl İlköğretim Okulu’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında yer alan İzmir Marşı'nın programdan çıkartıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma açıldı. İki müfettiş görevlendirilirken, yasak kararı aldıran Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim konuşmaktan kaçındı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’in Gülnar ilçesinde bulunan 100.Yıl İlköğretim Okulu'nda her okulda olduğu gibi eğitim ve öğretim yılı başında hazırlanan etkinlikler faaliyet programı kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması görevi öğretmen F.Z.'ye verildi.

Öğretmen F.Z. içinde İzmir Marşı'nın da yer aldığı bayram taslak programını hazırlayıp okul müdürlüğüne teslim etti. Okul idaresi de programın onayı için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi.

SİYASİ İÇERİK TAŞIDIĞI GEREKÇESİYLE RET

Öğretmen F.Z.'nin hazırladığı ve içinde İzmir Marşı’nın da bulunduğu 29 Ekim Programı uygulanmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim’in başkanlık yaptığı komisyonda değerlendirildi. Bazı okul müdürlerinin de yer aldığı komisyon, iddiaya göre programda yer alan İzmir Marşı'nın ‘siyasi içerik’ taşıdığı gerekçesi ile çıkarılmasını talep etti.

BAŞKA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLDİ

Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim komisyon kararıyla İzmir Marşı çıkartılan programı okul idaresine iade etti. Müdür Hüseyin Kadim ise söz konusu programdan İzmir Marşı'nın çıkarılmasını, yeni bir program hazırlama görevinin başka öğretmene verilmesini istedi. Okul idaresi ise bu gelişme üzerine yeni program hazırlanması görevini Türk Eğitim-Sen üyesi bir öğretmene verdi. Bu öğretmen İzmir Marşı'nı çıkardığı programa bu kez “Atam Atam” şarkısını ekleyerek programı ilçe milli eğitim müdürlüğüne sundu.

MÜDÜR KONUŞMAKTAN KAÇINDI

Bu arada İzmir Marşı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı'ndan çıkartılması kararını veren komisyona başkanlık yaptığı ifade edilen Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, konuya ilişkin kendisini telefonla arayan SÖZCÜ muhabirine açıklama yapmak üzere üst makamdan gerekli izni beklediğini, şu an bir bilgi veremeyeceğini söylemekle yetindi.

EĞİTİM-SEN: KABUL EDİLEMEZ SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ

Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Bülbül ise konuya ilişkin şunları söyledi:

– Gülnar’da bir okulumuzda yaşanan olay ilgili yaptığımız araştırmada iddialar maalesef doğru çıktı. Okulda görevli bir üyemizin hazırladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında yer alan İzmir Marşı ilçe milli eğitim müdürünün başkanlık yaptığı komisyon tarafından çıkartılmıştır. Okul idaresi ise söz konusu programı yapma görevini başka bir öğretmene vermiştir.

– Bu uygulamayı kabul etmemiz mümkün değil. İzmir Marşı’nın siyasi marş olarak nitelendirilmesi doğru değil. İzmir Marşı Kurtuluş Savaşı sonrası yazılmış bu ülkenin kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ü ön plan çıkartan bir marştır. Kimisinin hoşuna gider gitmez. Ama bu ülkenin ortak bir değeridir. Bu nedenle yapılan bu uygulamayı kınıyor, sonuna kadar da takipçisi olacağız.

SATIR ARASINDA YASAK ÇIKTI

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise İzmir Marşı'na yönelik bir yasağın söz konusu olmadığını savundu. Müdür Koca'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdiği bilgi notunun satır aralarında ise söz konusu yasağın izleri ortaya çıktı. İnceleme ve soruşturma yapmak üzere iki maarif müfettişinin görevlendirildiği belirtilen bilgi notunda şu ifadelere yer verdi:

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama hazırlıkları kapsamında Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde okul müdürleriyle hazırlık toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda 2 yıldır süren salgından dolayı 1 ve 2. sınıf öğrencilerinin okullara fazla devam edememeleri ve bayram programında resmi geçit töreni yapılacağından, bu öğrencilerimizin kutlama programına görevli olarak katılmamaları, isteğe bağlı olarak 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin törende bulunmaları yönünde karar alınmıştır.

– İzmir Marşı'nın, 1. sınıf öğrencileri tarafından okutulacak olması ve komisyon kararı ile 3 ve 4'ncü sınıfların etkinlik yapması kararlaştırılmıştır. Program içeriğinde Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan birçok şiir ve marşlara yer verilmiştir.