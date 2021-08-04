Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı

Kaymakamlık sınavı sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava katılan adaylar Kaymakamlık sınavı sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

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ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre; 10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2021-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.