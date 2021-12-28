Kılıçdaroğlu: Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'den yüksek puan almasına rağmen sözlü sınavdan geçemeyen Sare Halıcı isimli kişinin isyanını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur! Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum. Gece uzun... Yarın sadece ama sadece bu konuyla ilgileneceğim. Atacağım adımlarla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.

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Sare Halıcı isimli bir kişi KPSS 10 puan türünden aldığı 92.790 puana rağmen sözlü sınavdan 58 puan alarak elendiğini gösteren belgeyi sosyal medya hesabından paylaşarak “Gece gündüz çalışarak aldığım puanın onca emeğimin karşılığı! #mülakatahayır” ifadelerini kullandı.

“SADECE AMA SADECE BU KONUYLA İLGİLENECEĞİM”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Halıcı’nın sözlü mülakata tepki gösterdiği paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

* Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur! Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum.

* Gece uzun… Yarın sadece ama sadece bu konuyla ilgileneceğim. Atacağım adımlarla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğim.