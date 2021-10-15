‘Kızlar okula erişemiyor’

Prof. Dr. Nejla Kurul: “Köy okullarını kapatarak, kız çocuklarını ve köylülerin öğretmene ve okula erişimi engellendi. Kız çocukları, toplumsal hayattan soyutlanıp, koparıldı. Hayalleri bulaşık yıkayıp, tabak ve bardak dizme gibi cinsiyetçi bir alana sıkıştırıldı” dedi.

Sultan UÇAR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'de ataerkil toplumsallaşmanın dayatıldığını söyleyen Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul, “İktidar ‘verimlilik' gerekçesiyle 17 bin köy okulunu kapatıp, öğretmenleri köyden çekti. Köy çocukları ve köylüye rol model olarak imamı bıraktı” dedi.

KÖYLÜ ENGELLENDİ

Köy okullarının kapatılmasının toplum dizaynı amaçlı olduğunu anlatan Kurul şöyle dedi: “Köy okullarını kapatarak, kız çocuklarını ve köylülerin öğretmene ve okula erişimi engellendi. Kız çocukları, toplumsal hayattan soyutlanıp, koparıldı. Hayalleri bulaşık yıkayıp, tabak ve bardak dizme gibi cinsiyetçi bir alana sıkıştırıldı.”

EVLİLİK BASKISI

“Zorunlu eğitim çağında ama okulda olmayan 3.5 milyon çocuğun önemli kısmını köylerdeki kız çocukları ve Suriyeli kız çocukları oluşturuyor diye düşünüyoruz. Çok küçük yaşta, evlenmeye zorlanıyorlar. Eğitimle gelişip, toplumda söz sahibi olma hakları ellerinden alındı. Köy okulları acil açılmalıdır.”

Okul servisleri mahkemelik oldu

MEB, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde geçen ağustos ayında bir dizi değişiklik yaptı. Servis araçlarının 10 yıldan eski olmaması sınırı kaldırılıp, eski araçlarla öğrenci taşınmasının önü açıldı. Ortaokul ve lisede hostes şartı iptal edilip, ilkokulda da ilkokul mezunlarının hostes olması sağlandı. Araçlarda, ‘içerisi görünür beyaz cam' ifadesi yerine ‘şeffaf cam' tanımı getirilse de camın niteliği netleştirilmedi. Eğitim Sen, yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'a dava açtı.

Öğrencilerin yerini müdür de bilmiyor!

“Okullara gidiyoruz. ‘Öğrenciniz Ayşe, Duygu nerede?' diye soruyoruz. Müdür, ‘Onlar 7-8 çocuk gelip, kaydoldu. Şimdi neredeler? Bilmiyoruz' diyor. MEB takip etmezse, hayatları mahvolacak.”