KPSS ÖABT sınavı ne zaman? ÖSYM’den KPSS sınav saati uyarısı

Kamuda görev almak isteyen adayların yıl boyunca çalışmalarını yürüttüğü KPSS ÖABT 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. ÖSYM sınava katılacak adaylar için uyarıda bulundu. ÖSYM, KPSS ÖABT için sabah oturumuna saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına adayların alınmayacağını duyurdu.

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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi bu hafta sonu binlerce memur adayının katılımı ile gerçekleştirilecek. Adayların sınava girmeden önce nüfus cüzdanını ve KPSS sınav giriş belgesini yanında getirmesi zorunlu. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebilecek ve sınav giriş belgelerini çıkartabilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek

ÖSYM ADAYLARI UYARDI

KPSS'ye dair ÖSYM'den bir de uyarı yayınlandı:

“15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”