KPSS sonuçları için ÖSYM’nin verdiği tarih yaklaşıyor! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Uzun süredir çalışmalarını sürdüren adaylar KPSS maratonunu geride bıraktı ve KPSS sonuçları için beklemeye başladı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren sonuçlar için ÖSYM tarih verdi. KPSS sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinde 16 Eylül tarihinde duyurulacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavlarının sonuç tarihi duyuruldu. Sonuçlar internet üzerinden sorgulanacak ve evlere sonuç belgesi gönderilmeyecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 16 Eylül'de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS SORU VE CEVAPLARI

KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 20.00’den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.