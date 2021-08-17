KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç tarihini duyurdu

KPSS maratonunu geride bırakan adaylar merakla sonuçlar için araştırma yapıyor. Son duyuruya göre KPSS sonuçları 16 Eylül tarihinde https://ais.osym.gov.tr adresinde yayınlanacak. Ardından tercih dönemi başlayacak. İşte KPSS sınav sonuçları hakkında merak ettikleriniz…

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KPSS maratonunu geride bırakan adaylar sonuç tarihini beklemeye başladı. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edilecek, ardından tercih dönemi başlayacak. Uzun bir çalışma maratonunun ardından emeklerinin karşılığını almak isteyenler 2021 KPSS hakkında detayları merak ediyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 16 Eylül'de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS SORU VE CEVAPLARI

KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 20.00’den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.