KPSS tercihleri için son günler: KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim tercih kılavuzu…

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile memur adayları KPSS’de aldıkları puan üzerinden devlet memurluğu kadrosu için tercih yapıyor. KPSS tercihleri 29 Aralık Çarşamba günü sona erecek. ÖSYM resmi sitesinden KPSS 2021 Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim tercih kılavuzu geçtiğimiz günlerde erişime açıldı.

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KPSS tercih ve tercih kılavuzu hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, son günlerde araştırmalarına hız verdi. 2021-KPSS Lisans, 2021-KPSS Ortaöğretim ve 2021-KPSS Ön Lisans sınavlarından en az birine girmiş olan memur adayları tercih yapabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU

KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU

KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini 22 – 29 Aralık 2021 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 29 Aralık 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

KPSS TERCİH KILAVUZU

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerini yapabilecekler. Tercih işlemleri, KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

KPSS TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS tercih ücreti 25 TL'dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

KPSS TERCİHLERİ YAPILIRKEN BİLİNMESİ GEREKENLER

* Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 6 Eylül 2020, 25 Ekim 2020 ve 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020-KPSS Lisans, 2020-KPSS Ön Lisans ve 2020-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir

* Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.

* Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

* Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30'u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız.

* ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.

ÖSYM’DEN KPSS TERCİHLERİ AÇIKLAMASI

ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS tercih süreci açıklaması şu şekilde;

“Bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar, tercihlerini 22 – 29 Aralık 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 29 Aralık 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI”