KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu? 2021-2022 KYK bursu ve kredisi kaç lira?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK), burs ve kredi başvurusu yapan üniversite öğrencilerine ne kadar ödeyeceği belli oldu. KYK bursu ile kredisi 2022 yılında lisans öğrencilerinde 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin 700 lira, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 lira ödeyecek. KYK burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılacak.

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Üniversite eğitimi sırasında maddi olarak destek almak isteyen öğrencilere verilen KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu yıl öğrenim kredisi ve bursu almaya hak kazanan öğrenciler kredi ve bursu zamlı olarak alacak. 2021-2022 öğrenim yılı burs ve kredi miktarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

KYK BURSU, KREDİSİ NE KADAR OLDU?

2022 yılı burs ve kredi ücretlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde bin 700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz” dedi.

12 AY BOYUNCA ÖDENİYOR

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan aylık burs ve kredi ücretleri her yıl yeniden belirleniyor.

2021 yılı için belirlenen ücret; lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL olarak belirlenmişti. Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.

Her ay başında öğlencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi yapılmakta.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.