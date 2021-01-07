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KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı ve toplam 1 milyon 397 bin 469 öğrencinin yararlandığı ocak ayı KYK kredi ve burs ödemeleri başladı.

Güncellenme: 09:12, 07/01/2021
Haberler Eğitim
KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?

T.C kimlik numarasının son rakamına göre ödenen burs ve krediler,  10 Ocak tarihinde tamamlanacak.

Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerden kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak’ta ödemelerini alabilecek.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ NE KADAR?

2021 yılında ödenecek kredi ve burs miktarlarına zam yapıldı. Geçtiğimiz yıl 550 lira olan lisans öğrencilerinin aldığı kredi ve burs miktarı 650 liraya, yüksek lisans yapan öğrencilerin aldığı burs ve krediler ise bin 100 liradan bin 300 liraya yükseltildi.

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