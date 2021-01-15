KYK burs ve kredi taahhütname onaylama süreleri uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 11 Aralık 2020'de sona eren taahhütname imzalama süresinin tekrardan başladığını ve taahhütnamelerini onaylamayanların 15-19 Ocak tarihlerinde onay işlemlerini yapabileceklerini açıkladı.

KYK'nın sağladığı kredi ve burslardan birini almaya hak kazanan öğrenciler, 19 Ocak saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden onaylama işlemini yapabilecek.

KYK OCAK AYI ÖDEMELERİ YATTI

KYK burs ve kredi ödemeleri, taahhütnamelerini imzalayan öğrenciler için ocak ayında hesaplara geçti. Burs ve kredi miktarı lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta bin 100 liradan bin 300 liraya çıkarıldı. Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapıldı. Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak’ta ödemelerini aldı.

Taahhütnamelerini 15-19 Ocak tarihlerinde imzalayacak öğrenciler Şubat ayındaki KYK ödemelerinde geriye dönük toplu olarak alacaklarını tahsil edecek.

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