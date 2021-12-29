KYK bursu ne zaman yatacak? KYK burs ve kredisi hesaba yatma tarihleri açıklandı

KYK burs ve öğrenim kredisini ilk kez alacak olanlar için hesaplara yatma tarihi açıklandı. KYK bursu ve kredisi, kimlik numarasının sonu 0 ve 2 olanlara 29 Aralık'ta, 4 ve 6 olanlara 30 Aralık'ta, 8 olanlara ise 31 Aralık'ta yatırılacak. Öğrencilerin Ekim, Kasım ve Aralık ayı KYK bursu ile öğrenim kredisi ödemeleri bugünden itibaren hesaplara yatacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK), burs ve kredi başvurusu yapan üniversite öğrencilerine ödemeleri ne zaman yapacağı netleşti. Bakan Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 180 bin burs tahsisi yapılan öğrencilerden, taahhütnamesini onaylayan 177 bin 842 öğrenciye burs, 238 bin 229 öğrenciye ise kredi ödemelerinin yapılacağını kaydetti.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlerin son üç aylık ödemelerine başladıklarını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, 29-31 Aralık tarihleri arasında kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını dile getirdi.

Buna göre, kimlik numarasının sonu 0 ve 2 olanlar 29 Aralık, 4 ve 6 olanlar 30 Aralık, 8 olanlar ise 31 Aralıkta ödemelerini alabilecek.

HESAPLARA NE KADAR YATIRILACAK?

Öğrencilere ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin yapılacağını bildiren Bakan Kasapoğlu, 2021 yılı kredi-burs miktarı olan 650 TL üzerinden üç aylık toplam 1950 TL ödeme yapılacağını ifade etti. Bakan Kasapoğlu, bu miktarın yüksek lisans öğrencileri için 2 katı, doktora öğrencileri için 3 katı olduğunu da hatırlattı.

KYK BURS VE KREDİSİ NE KADAR?

Bakan Kasapoğlu, 2022 yılında ise kredi-burs miktarını, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkardıklarını da hatırlattı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, “İlk defa GSB burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde. Ekim, kasım ve aralık ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak” ifadelerini kullandı.