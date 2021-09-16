KYK yurt sonuçları açıklandı! e Devlet KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı

KYK yurt sonuçları GSB tarafından açıklandı. KYK yurt sonuçları, https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama adresinden sorgulanabiliyor. Barınma sorunlarını çözüme kavuşturan adaylar yerleştirildikleri yurt için kayıt işlemlerine başlayacak.

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Üniversite öğrencileri günlerdir KYK yurt başvuru sonuçlarını bekliyordu. KYK, resmi internet sitesinden ilk yerleştirme ve arasınıf yurt sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler KYK yurt sonuçlarını haberimizdeki linkten öğrenebilecek. İşte KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı…

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA

KİMLER KYK YURTLARINDAN YARARLANABİLECEK

2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde 1 Haziran 2020 ile 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yükseköğretim örgün eğitim programına kayıt yaptıran ve 1 Haziran 2020 tarihinden önce yükseköğretim örgün eğitim programına kayıt yaptıran ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilecek.

Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için geçen yıl (2020-2021 eğitim öğretim yılı) bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrencilerin başvuruları da ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler gibi değerlendirilecek.

Yurtta kalmaya hak kazanan ve ilk kayıt ücretini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin kaç gün içerisinde yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir?

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra taahhütname onayı yapmayan ve yurtta kalmak istemeyen öğrenci ne yapmalıdır?

Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir.

Yurtta barınma hakkı kazanan ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ne yapmalıdır?

Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.

Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrenciler seneye tekrar yurt başvurusu yapabilirler mi?

Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrencilerin tekrar yurt başvuru hakkı bulunmaktadır.

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrenciler yeniden yurt başvurusu yapabilirler mi?

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.