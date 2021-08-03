LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru nasıl yapılır?

LGS 2. nakil tercihleri için başvuru süreci başladı. Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 9 Ağustos tarihinde açıklanacak. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. LGS 2. nakil başvuruları e Okul üzerinden alınacak.

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LGS birinci nakil sonuçları ardından gözler ikinci nakil başvurularına çevrildi. Lise nakil sonuçları ardından yerleştirilen öğrenciler kayıtlarını yapacak, yerleşemeyen öğrenciler ise lise ikinci nakil döneminde tekrar tercih yapacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 6 Ağustos’ta sona erecek, sonuçları ise 9 Ağustos’ta açıklanacak.

LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

LGS. 2 NAKİL BAŞVURU EKRANI

NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.

NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?

26 Temmuz 2021 – Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

26-30 Temmuz 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

02 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

02-06 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

09 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

09-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

20 Ağustos 2021 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

23-27 Ağustos 2021 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos 2021 – Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

06 Eylül 2021 – 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı