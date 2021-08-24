Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları: Öğretmen özür grubu atama sonuçları belli oluyor

MEB, mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını bugün açıklayacak. Öğretmen özür grubu atama sonuçları “personel.meb.gov.tr” adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ulaşılabilecek. İşte eş durumu tayin ve mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ile ilgili detaylar…

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İl içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı atama işlemi gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 25 Ağustos tarihinden itibaren yapılabilecek.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI

MAZERETE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri 23 Ağustos'ta sona erdi. Mazerete bağlı atama sonuçları 24 Ağustos tarihinde açıklanacak.

MAZETERE BAĞLI ATAMA KILAVUZU

ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır. Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.