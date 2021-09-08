MEB duyurdu: Süre uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli olarak farklı illerde görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin son başvuru tarihinin 9 Eylül 2021 saat 18.00'e kadar uzatıldığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak farklı illerde görev yapan öğretmenlerin aile birlikteliğine bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin Genel Müdürlüğümüzün 26 Ağustos 2020 tarihli ve 30234227 sayılı yazısı ile tüm valiliklere bilgi verilmiş ve bu kapsamda başvurular MEBBİS üzerinden 3 Eylül 2021- 7 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştır” denildi.

Söz konusu yazının 3, 5, 6, 8, 10 ve 13’üncü maddelerinde yer alan 10 Eylül 2021 tarihinin, 30 Eylül 2021 olarak güncellendiği başvuruların da 9 Eylül 2021 saat 18.00’e kadar uzatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle en az bir yıl sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerimiz de bu kapsamda başvuru yapabileceklerdir.

* Her ikisi de 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan, tamamlayacak eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur.

* 10 Eylül 2021 tarihine göre başvuru yapamayacak durumda olup 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başvuru yapabilecek durumda olan sözleşmeli öğretmenlerin başvuru yapmamaları halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır. Bu zamana kadar başvuruda bulunan sözleşmeli öğretmenlerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

* Eşlerden birinin 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmamış olması halinde, aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecektir.

* 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında atama işlemi gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin Bakanlığımızda sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşleri de 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Bakanlığımız resmi eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4’üncü maddesi kapsamında en az bir yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaları kaydıyla eşlerinin atandığı ile atanmak üzere başvuruda bulunabilecektir.

* Her ikisi de 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan, tamamlayacak olan ve karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusu zorunlu olan eşler, istemeleri halinde çeşitli nedenlere (illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları, alanlar itibarıyla norm kadro durumu, öğretmen ihtiyaç durumu, hizmet süresi yetersizliği vb.) bağlı olarak eşlerinin görev yaptığı il için yer değiştirme başvurularının olumsuz sonuçlanabilme ihtimaline karşılık aile birlikteliğinin Bakanlığımızca uygun görülen bir ilde sağlanmasını isteyebileceklerdir. Atamaya ilişkin hizmet süresinin hesabında 30 Eylül 2021 tarihi dikkate alınacaktır. DHA