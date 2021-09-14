MEB inadından vazgeçti, 7 yıl sonra toplanıyor

Millî Eğitim Bakanlığının “en yüksek danışma kurulu” olarak tanımlanan Millî Eğitim Şûrası 7 yılın ardından sonunda toplanıyor. Şura’nın toplanmasıyla birlikte eğitim sisteminde artık eğitim paydaşlarının şurada aldığı ortak kararlar dışında, yönetmelik yayımlanarak Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı uygulamalar yapılamayacak.

Sultan UÇAR

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“Türk milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek” için eğitim ve öğretimle ilgili konuları inceleyip tavsiye kararları hazırlayan ve 7 yıldır yapılması gerektiği halde yapılmayan Millî Eğitim Şurası, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başkanlığında sonunda toplanma kararı aldı.

EĞİTİMDE ORTAK AKIL

Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve üyeleri ile Millî Eğitim Bakanlığı Bakan yardımcıları ve Bakanlık merkez teşkilatı birim amirlerinin “tabii üyeler” olarak katılacağı şûraya bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ile yurt içi ve yurt dışından meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, basın ve yayın kuruluşları, öğrenci ve veli temsilcileri ile eğitim alanında şûra konularıyla ilgili çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar da davet edilecek.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, uzun bir aradan sonra Millî Eğitim Şûrası'nı yeniden toplamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bakan Özer, “20. Millî Eğitim Şûrası'nın başlığı ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği' olacak. Şûrada üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kurulacak. Bu konular, ‘Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği', ‘Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi' ve ‘Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi' olacak.” diye kaydetti.

KOMİSYONLAR KURULACAK

Şûra kapsamında özel ihtisas komisyonları dışında okul öncesi eğitimden üniversite giriş sistemine kadar muhtelif konulara ilişkin çalışma gruplarının da oluşturulacağını bildiren Bakan Özer, “Şûranın temsiliyetini artırmak için tüm illerden katılımcılar seçilecek ve 26 farklı yerde bölgesel toplantılar düzenlenip hazırlık raporları düzenlenecek. Şûra kapsamında hazırlanacak özel ihtisas komisyonu raporları, Şûra üyelerine önceden gönderilecek. Bildiğiniz gibi Şûra kararları, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınıyor ve kararlar, Bakan oluru ile Tebliğler Dergisi'nde yayınlanıyor.” dedi. Bakanlık ayrıca 20. Millî Eğitim Şûrası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşeceğini de bildirdi.

ŞURA TARİHİ

– İlk şura 1921'de 1. Maarif Kongresi'nde toplandı. Başkanlığını Ziya Gökalp yaptı. 618 eğitimci katıldı.

– MEB'nın kuruluşundan bugün şurayı toplama kararını akan Talim Terbiye Kurulu'nun kurulma kararı da bu il şurada alındı.

– 1939'da şura adıyla 1. Maarif Şurası'nı dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel topladı.

– MEB'in geleneksel olarak 4 yılda bşr topladığı şura 1980 ihtilalinde 1 yıl arayla 2 kez toplandı.

– AKP iktidarı döneminde 2006'da 17. Ve 2019'da 18. ve 2016'da 19. Şura toplandı. Son 7 yıldır şura toplanmıyordu. Toplanması gereken tarihin üzerinden de 3 yıl geçmişti.