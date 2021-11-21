MEB’den ara tatil sonrası bin 170 okula yeni kütüphane

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak için ekim ayı sonunda başlattığı “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesinde bin 170 okula daha kütüphane kazandırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2 ay gibi kısa bir sürede projeyi tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

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Milli Eğitim Bakanlığı, “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi çerçevesinde mevcut kütüphaneleri zenginleştirmek ve yeni kütüphaneler yapmak için gerekli ödenekleri 81 ile gönderdi. İl müdürlükleri, kütüphanesi olmayan okulların kütüphanelerini yapmak için yaklaşık bir aydır yoğun bir şekilde çalışıyor.

Bu kapsamda kurulan bin 170 yeni kütüphane bir haftalık ara tatil sonrasına yetiştirildi. Bin 170 okulda öğrenciler, 22 Kasım Pazartesi günü yeni kütüphaneleri ile tanışacaklar. Projenin 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Bin 170 yeni kütüphanenin illere göre dağılımında 350 yeni kütüphane ile Ağrı birinci sırada yer alıyor. Ağrı'ya yıl sonuna kadar 554 yeni kütüphanenin yapılması hedefleniyor. Yeni kütüphane yapımında 181 kütüphane ile Konya ikinci, 105 kütüphane ile Bitlis üçüncü, 69 kütüphane ile Zonguldak dördüncü, 60 kütüphane ile Gaziantep beşinci, 50 kütüphane ile Balıkesir altıncı, 42 kütüphane ile Muş yedinci, 37 kütüphane ile Batman sekizinci, 35 kütüphane ile Nevşehir dokuzuncu ve 34 kütüphane ile Hatay onuncu sırada yer alıyor.