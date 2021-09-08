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MEB’den önemli duyuru: Covid-19 hastası ve temaslı öğrencilere mazeret izni

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Covid-19 hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni verileceğini duyurdu.

Yayınlanma: 09:59 - 08 Eylül 2021 Güncellenme:
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MEB’den önemli duyuru: Covid-19 hastası ve temaslı öğrencilere mazeret izni

MEB, Covid-19 hastası veya teması nedeniyle karantinada olan öğrencilerin e-Nabız’dan aldıkları belgeyi okula sunduklarında mazeretli sayılacağını bildirdi.

MEB’den yapılan açıklamada “Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi’nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi’nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır” denildi.

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