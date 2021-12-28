Meslek lisesi öğrencisine ayda 1400 TL maaş

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, haftada bir gün okula gidip, dört gün mesleki eğitim merkezinde çalışan meslek lisesi öğrencilerinin ayda bin 400 TL alacağını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Menderes ilçesindeki İzmir Ticaret Organize Bölgesi (İTOB) Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Temel Atma Töreni’ne katıldı. Mesleki eğitim merkezlerinin önemine dikkati çeken Bakan Özer, şunları söyledi:

MAAŞI İŞVEREN DEĞİL DEVLET ÖDEYECEK

– Bu merkezler 4 yıllık bir eğitim türü. Haftada bir gün öğrenciler okula gidiyor, 4 gün işletmede eğitim alıyor. 4 yıl boyunca öğrenciler asgari ücretin üçte biri kadar ücret alıp iş kazalarına karşı sigortalanıyorlar. Her ay mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilerin almış olduğu asgari ücretin 3’te 1 oranındaki yükü, işverenden alıp devlet olarak üstlendik. İşverenin yapması gereken mezun olduktan sonra onları istihdam etmek oldu.

KALFALAR 2 BİN 125 TL ALACAK

– 3 yılın sonunda kalfa olan öğrencilerimiz artık asgari ücretin 3’te biri kadar değil, yarısı kadar ücret alacaklar. 25 Aralık 2021’de Cumhurbaşkanımızın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan bu iki yeni düzenlemeyle mesleki eğitim merkezindeki her öğrencimiz yaklaşık bin 400 TL, kalfalarımız da yaklaşık 2 bin 125 TL ücret almış olacaklar.

– Her mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin içinde merkez programları açacağız. Turizm programlarında Türkiye Otelciler Birliği’nde yer alan otellerin içinde mesleki eğitim merkezleri kurmaya başladık. Kimin eleman ihtiyacı varsa Milli Eğitim Bakanlığı olarak oraya koşacağız ve işletmenin içinde mesleki eğitim merkezini açacağız.