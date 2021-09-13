Milli Eğitim Bakanı Özer: Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir. Şimdi el birliği yapma zamanı. Okulların en son kapanan yerler olması için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor" dedi.

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6 Ağustos’ta Ziya Selçuk’un istifası sonrası Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturan Mahmut Özer, corona virüsü salgını gölgesinde okulların açılması sonrası önemli açıklamalarda bulundu. TRT Haber canlı yayına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi:

– Okullarımızın yüz yüze eğitime açılması için Sağlık Bakanlığı ile birlikte alınması gereken önlemlerle ilgili çok kapsamlı bir rehber hazırladık. Öğretmenlerimize de bilgilendirme ve farkındalığı artırmak için ciddi bir eğitim verdik.

TATİL EDİLEN HİÇBİR OKUL YOK

– Türkiye’de aktif kullanılan derslik sayımız 850 bin. Yüz yüze eğitimden sonra bir hafta içinde 850 bin sınıftan 198’inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi, ancak uzaktan eğitim kesintisiz şekilde sürüyor. Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok.

– Tüm okullarımızda uyulması gereken kuralları belirledik. Okullarımızın açık kalması için her türlü tedbir alınacak. Vakaların yaygınlaşması durumunda okulla ilgili değil sınıfla ilgili karar alacağız. Okullar açık kalmaya devam edecek. 200’e yakın okulumuz ikili eğitime geçti. Problemin olduğu okulda ikili eğitime geçilebilir. Vakanın olduğu yere göre esneklik sağlayacağız.

AŞILANMA ORANI TÜRKİYE ORTALAMASINDAN YÜKSEK

– Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91’e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar. Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var.

– Okulların açık kalması milli güvenlik meselesidir. Şimdi el birliği yapma zamanı. Okulların en son kapanan yerler olması için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor.