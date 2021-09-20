Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okulları kapalı tutma lüksümüz yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Her ne kadar yüz yüze eğitim başlamış olsa da bizler yine de dijital platformlardan destek almaya devam edeceğiz. Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok" dedi.

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İstanbul Şile'de yapımı tamamlanan Necda Moralıgil Okulu'nun açılışı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılım sağladığı törenle gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan Bakan Özer, corona virüsü sürecinde yeniden başlatılan yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “Her ne kadar yüz yüze eğitim başlamış olsa da bizler yine de dijital platformlardan destek almaya devam edeceğiz” dedi.

– 2020 Mart ayından itibaren tüm dünya corona virüs sürecini yaşamaya devam ediyor. Bu süreçte en fazla etkilenen eğitim sektörü oldu. Kesintiye uğrayan yüz yüze eğitimi, dijital platformlar aracılığıyla bir süre tamamlanmaya çalıştık. Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Okul öğrencilerin psikososyal gelişimlerini, spor ve daha birçok anlamda kendini tamamladığı bir mekandır. Yüz yüze eğitimin yerini tutacak herhangi bir eğitim şekli yoktur. Her ne kadar yüz yüze eğitim başlamış olsa da bizler yine de dijital platformlardan destek almaya devam edeceğiz. Yüz yüze eğitimi maksimum seviyede devam ettirmek için okul bazlı bir sistemle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

– Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar dahilinde bazı sınıflar vaka durumuna göre eğitime 14 gün ara veriyor. O süreçte dijital anlamda eğitime devam ediyoruz. Gelinen nokta umut verici. Eğitim alanında ciddi yatırımlar var. 1.2 milyon öğretmenin 700 bini son 19 yılda atandı. Hükümetimiz çocukların eğitime erişimleri noktasında sonuna kadar destek vermeye devam ediyor. Göreve geldikten sonra ilk toplantıda eğitimi nasıl daha kaliteli hale getirebileceğimiz yönünde toplantılar gerçekleştirdik.