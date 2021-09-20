Milli Eğitim Bakanı’ndan yüz yüze eğitim ve aşı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ve aşı konusunda açıklama yaptı. Özer, "Öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde" dedi.

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Esenler’de düzenlenen geri dönüşüm programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şöyle konuştu:

* Türkiye’de eğitimin ve öğretimle ilgili çok ciddi yatırımlar yapıldı. Okul sayılarımız arttı. Türkiye’de 850 bin dersliğimiz var. Derslik sayısı son 19 yılda yüzde yüz 32 arttı.

* 2002’de 500 bin öğretmen varken, bugün 1, 2 milyon öğretmenimizin olduğu eğitim sisteminden bahsediyoruz. Eğitimin kalitesinin artması için ciddi yatırımlar yapıldı.

* Derslik başına düşen öğrenci sayısında ciddi düşüşler oldu. Bu düşlerin hepsi kaliteyle ilişkili. Okul öncesi eğitimde ciddi yol katledildi.

* Eğitimde kalitenin ihmal edilmediği bir dönemdeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman yanımızda oldu.

“BİRİNCİ DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 92YE ULAŞTI”

Yüz yüze eğitimde 1,5 yıl aradan sonra aradan sonra üçüncü haftaya gelindiğini belirten Bakan Özer sözlerine şöyle devam etti:

* Okullar ilk açılması gereken ve son kapanması gereken yerlerdir. Yeter ki biz kurallara uyalım. Türkiye’deki 1.2 milyon öğretmenin birinci doz aşı olma oranı yüzde 92’ye ulaştı.

* İkinci doz aşı olan ve antikor kazanların oranı ise yüzde 85’e ulaştı. Öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. Okul dışı tüm ortamlarda kurallara uymamız gerekiyor. El birliği yapıp bu süreci anlatacağız.

* Tüm velilerimize bu süreçten dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim sistemimiz sadece akademik başarı değil ahlaki önceleyen bir eğitim sistemini kurgulamanın derdindeyiz. Birinci önceliğimiz israf etmemek.

YERLİKAYA: İSTANBUL’DA BİR DOZ AŞI ORTALAMASI 82,9 OLDU

Konuşmasında aşının önemine vurgu yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise “İstanbul’da dün sabah itibariyle bir doz aşı ortalaması yüzde 82,9 oldu. Şilede de yüzde 82,9, oradaki vatandaşlara da söyledim. Kadıköy’de 88,5, Esenlerde ise 74,5. Demek ki İstanbul ortalamasından biraz gerideyiz. Esenlere yakışan İstanbul ortalamasını geçmektir. Gönüllük esaslı ama biz istiyoruz ki ilmin geldiği Covid-19 ile mücadelede kolay ulaşabileceğiniz en son nokta olan aşıdan kendinizi geri bırakmayın” dedi.

“Yüz yüze eğitimi yüz akıyla bitirmek için aşı aşı aşı” diyen Yerlikaya, “15-18 yaş arası her iki gençten biri dün sabah itibariyle aşı olmuş. 491 bin gencimiz aşı olmuş. 12-15 yaş arasında ise 61 bin rakamına ulaşmışız. Yavrularımız okullarını, kantinlerini, arkadaşlarını çok özledi. Yüz yüze eğitime yüz akıyla başladık böyle bitirebilmek için aşı aşı aşı diyoruz” diye konuştu. DHA