Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılı takvimini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni öğretim yılı takvimini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, 6 Eylül'de başlayacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arasında, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak ve karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak” denildi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB’den yapılan açıklamaya göre 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi şöyle:
* Ders zili 6 Eylül'de çalacak,
*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
* Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak