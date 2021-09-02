Milli Eğitim Bakanlığı yeni öğretim yılı takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni öğretim yılı takvimini açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, 6 Eylül'de başlayacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arasında, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında olacak ve karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak” denildi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB’den yapılan açıklamaya göre 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi şöyle:

* Ders zili 6 Eylül'de çalacak,

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak