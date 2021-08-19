Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yüz yüze eğitim açıklaması! İşte ayrıntılar
Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Mahmut Özer, "Okullarımızı 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız" derken, sürece dair ayrıntıları açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Okullarımızı 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız. Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız; kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsunlar” dedi.
“KANTİN, YEMEKHANE VE PANSİYONLAR AÇIK OLACAK”
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
* 6 Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitim başlıyor.
* 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri yapılacak.
* Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.
* Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için 31 Ağustos 2021’de çevrim içi Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek.
* Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) 8 ve 12. sınıflar için düzenlenecek.
* 1-3 Eylül tarihleri arasında tüm öğretmenlerimize Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek.
* Okula maske takılarak gelinecek.
* Bakanlığımız bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek.
* Kantin, yemekhane ve pansiyonlar açık olacak.
* Eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu aranmayacak ancak aşı olmayanlarda haftada iki kez PCR testi istenecek.
* Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılama oranı %80,34’tür bu oran Türkiye’deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %8 fazla.
* İki doz aşılanma oranı %69,73. Türkiye’deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %15 fazla.