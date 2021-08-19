Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yüz yüze eğitim açıklaması! İşte ayrıntılar

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Mahmut Özer, "Okullarımızı 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız" derken, sürece dair ayrıntıları açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Okullarımızı 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız. Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız; kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsunlar” dedi.

“KANTİN, YEMEKHANE VE PANSİYONLAR AÇIK OLACAK”

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 6 Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitim başlıyor.

* 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri yapılacak.

* Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.

* Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için 31 Ağustos 2021’de çevrim içi Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek.

* Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) 8 ve 12. sınıflar için düzenlenecek.

* 1-3 Eylül tarihleri arasında tüm öğretmenlerimize Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek.

* Okula maske takılarak gelinecek.

* Bakanlığımız bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek.

* Kantin, yemekhane ve pansiyonlar açık olacak.

* Eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu aranmayacak ancak aşı olmayanlarda haftada iki kez PCR testi istenecek.

* Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılama oranı %80,34’tür bu oran Türkiye’deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %8 fazla.

* İki doz aşılanma oranı %69,73. Türkiye’deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %15 fazla.