Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022 bütçesi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 bakanlık bütçesinin 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olduğunu açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alındı. Burada bir sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi:

– Eğitim bütçemiz, 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7sini oluşturmaktadır.

– Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz. 289 okulumuzda ikili eğitime geçildi. İstisnai durumlarda gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ancak kural olarak eğitimi kesintisiz bir şekilde sürdürme kararlılığı içerisindeyiz.

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