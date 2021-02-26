Milli yüzücüler ABD’ye kulaç attı

Türk yüzme sporunun bel kemiği 36 milli yüzücü son 3 yılda lisans eğitimi ve yüzmeye devam etmek için ABD'yi seçti. Olimpiyatlarda ve Avrupa'da çeşitli kategorilerde madalya kazanmış milli yüzücülerden 7'si 2019'da, 12'si 2020'de Amerika'ya gitti. Halen lise son sınıfta okuyan 11 yüzücü de 2021 yaz aylarında ABD'ye gidecek. 11. sınıfta okuyan 16 yaşındaki 5 milli yüzücü de 2022 yılı için Amerika'daki Kaliforniya Teknoloji, Georgia Teknoloji Üniversitesi gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden tam burs kazandı. 2022'de onlar da gidecek.

LİSEDEN AMERİKA'YA

Öğrenci başına 4 yıllık lisans eğitimi için THE ve QS gibi dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarında ilk 10 ve ilk 50'ye giren üniversiteler milli yüzücülere ortalama 350 bin dolar burs veriyor. Burs verilmesinde sporcuların, olimpiyat ve Avrupa madalyaları etkili olurken, ileri seviyede İngilizce ve matematik bilgisi de aranıyor.

“SAYI ÇOK CİDDİ DÜŞECEK”

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın: “Türkiye'de şimdiye kadar ‘Milli Sporcu Burs Projesi' diye eğitimde tam burslu bir uygulama yoktu. Cumhurbaşkanı, geçen hafta açıkladı. 52 üniversite ile burs anlaşması yapıldı. Yurt dışına giden milli sporcu sayısında önümüzdeki yıllarda çok ciddi bir düşüş olmasını bekliyoruz.”

TÜRKİYE GEÇ KALDI Milli Sporcu Burs Projesi geçen hafta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 52 vakıf üniversitesi arasında protokol yapılmasıyla başladı. 76 öğrenciye tam burs verildi. Cumhurbaşkanı törende, “Dünyada eğitimde ilk 100'deki California Üniversitesi'nin 288, Stanford Üniversi-tesi'nin olimpiyatlarda 280 madalya kazanması tesadüf değil” demişti.

ABD'YE NİYE GİDİYORLAR?

– Türkiye'de 15-18 yaşındaki milli sporcular, üniversite sınavı nedeniyle okul-dershane-spor üçgenine sıkıştırılıyor.

– Sınavı kazanmak için antrenmanları bırakmak zorunda kalınca, olimpiyatlarda yarışma ve başarılı olma iddialarını kaybediyorlar.

– ABD, sporcu kimlikleri nedeniyle dünyanın en iyi üniversitelerinde tam burslu lisans eğitimi ve spora devam etme şansı veriyor.

ÖĞRENCiLER NE DiYOR?

“BURSLU OKUYORUM”

Milli Yüzücü Aleyna Özkan (19): “Milli takım sporcusuyum ve 7 yıldır ülkemizi temsil ediyorum. Kelebek, kısa ve uzun kulvarda Türkiye rekorlarım ve Avrupa üçüncülüğü gibi çok sayıda ödülüm var. Bu başarılarımla Amerika'daki Duke Üniversitesi'nden tam burs aldım. Sosyal bilimlerde birinci sınıf öğrencisiyim. Amerika'da hem yüzüyor hem de akademik hayatıma devam ediyorum. ”

“HARVARD'DA MUTLUYUM”

Milli Yüzücü Ümitcan Güreş (21): “Harvard Üniversitesi, 3 yıl önce tam burs verdi. Ekonomide lisans eğitimi alırken, okulun yüzme takımında sporumu da yapabiliyorum. İyi bir eğitim almak ve spordan kopmamak için Amerika'yı tercih ettim. Türkiye'de aynı şartları bulmak imkansız. Mezun olunca, aldığım eğitimi Türkiye'de değerlendirmek istiyorum. 2021 ve 2024 olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyorum.”

“TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİRİM”

Milli Yüzücü Kaan Kılınç (18): “İstanbul'da özel bir lisede son sınıf öğrencisi, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Milli Takım'da yüzücüyüm. Derecelerim nedeniyle ABD'de Brown Üniversitesi'nden tam burs kazandım. Ağustosta gidiyorum. Ekonomi ve Bilgisayar Mühendisliği'nde çift dal yapacağım. Üniversite okurken, yüzmeyi bırakmak zorunda kalmayacağım. Eğitim bitince, şartlara göre Türkiye'ye dönmeyi düşünebilirim.”

“AMERİKA'YA GİTMESEM DERSHANEYE GİDECEKTİM”

Milli Yüzücü Gizem Güvenç (18): “12. sınıfta okuyorum. Türkiye rekorları ve Avrupa gençlerde 3'üncülük gibi çok sayıda ödül kazandım. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) tam burs verdi. Eğitim ve yüzmede aynı anda ilerlemek için ABD'yi tercih ettim. Eylülde gidiyorum. Psikoloji okuyabilirim. Türkiye'de sporculara hak ettiği değer verilmiyor. 2021 olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmek için hazırlanıyorum. Bu bursu kazanmasaydım, olimpiyatlara hazırlanmak yerine dershaneye gidip üniversite sınavına hazırlanacak ve yüzmeden uzaklaşacaktım.”