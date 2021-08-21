‘Naci İnci’ atamasına Boğaziçi akademisyenlerinden tepki

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri; Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üniversitenin rektörlüğüne atanan ve öğrencilerle birlikte aylar süren direnişleri sonucunda yine Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alınan Melih Bulu’nun yerine Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin atanmasına tepki gösterdi.

BATUHAN SERİM

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Melih Bulu; öğrencilerin ve akademisyenlerin protestoları aylarca devam ederken görevini sürdürmüş ve temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alınmıştı.

Bulu’nun yerine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci vekaleten atanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri bu süreçte destekledikleri rektör adaylarını belirlemişti. Oylamadan Prof. Dr. Naci İnci’ye yüzde 95 karşı oy çıkmıştı.

Tüm bunlara rağmen İnci'nin rektör olarak atanması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Üniversitenin akademisyenleri ve siyasilerin tepkilerinden bazıları ise şu şekilde:

“KABUL ETMİYORUZ, VAZGEÇMİYORUZ”

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Mert Arslanalp: “Güven oyu verdiğimiz 17 aday adaydan biri yerine %95 oranında karşı oyla reddettiğimiz Naci İnci'nin rektör atanmasını #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz”

“1 TANESİ BİLE MÜLAKATA ÇAĞIRILMADI”

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Tolga Sütlü: “600'den fazla akademisyenin katıldığı oylamada güven oyu alan ve YÖK'e başvuran 17 profesörün 1 tanesi bile mülakata çağırılmadı. Aynı oylamada %95 oranında karşı oy alan Naci İnci rektör olarak atandı. #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz”

“KOLTUK İNSANIN BAŞINI AŞIYORA KİŞİYİ YÜCELTMEZ, KÜÇÜK GÖSTERİR”

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Tuna Tuğcu: “Boğaziçi Üniversitesi’nde hoca olmak gurur verici. Ama aday olup, %95 güvensizlik oyu alıp yine de görevlendirmeyi kabul ediyor olmak üzücü. Hoca olarak saygı görmek varken değer miydi? Koltuk insanın başını aşıyorsa kişiyi yüceltmez, küçük gösterir. #KabulEtmiyoruzVazgecmiyoruz”

“SORSAN ‘DEMOKRASİ' DERLER”

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Osman Sabri Kıratlı: “Boğaziçi Üniversitesi’ni görev yapan 493 tam zamanlı öğretim üyesinin yüzde 86’sının oy kullandığı bir oylamada adaylığına yüzde 95 oranında karşı çıkılan isim rektör olarak atandı. Sorsan ‘demokrasi’ derler. #KabulEtmiyoruzVazgecmiyoruz”

“ERDOĞAN GİDİCİ, BOĞAZİÇİ KALICI”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: “Boğaziçi Üniversitesi’nde 19 aday güven oylamasına katıldı. Güven oylamasında %95 oranıyla reddedilen Naci İnci rektör atandı! Normal bir düzende Boğaziçi gibi bir kurumun bozulmaması için yönetenler mücadele verir, Erdoğan ise kavga etme derdinde. Erdoğan gidici, Boğaziçi kalıcı!”

“BİR KAYYUM GİTTİ, BİR KAYYUM GELDİ”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: “Rektör adaylarının belirlenmesine dair yapılan oylamada Boğaziçi akademisyenleri tarafından yüzde 95 oranında red oyu alan Mehmet Naci İnci, yine bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı! Bir kayyum gitti, bir kayyum geldi!”