ODTÜ diploması bile 450 TL’ye satılıyor!

Boğaziçi hariç Türkiye’deki bütün üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapılıp 500 TL’ den internetten satılıyor. ‘İşsizim, param yok’ diye pazarlık yaptık. ODTÜ diplomasını ‘Sakın korkmayın. Noter tasdikli. Asla anlaşılmaz’ diye güvence vererek 450 TL’ye indirdiler...

Sultan UÇAR

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Yükseköğretim Kurumu (YÖK) diploma sahteciliğini önlemek için 5 yıl önce Diploma Takip Sistemi kurup, milyonlarca diplomayı tek tek kontrol etse de sahte diploma satışı sürüyor. Türkiye'deki en iyi üniversitelerin diplomalarının sahtesi internette 500 TL'ye satılıyor.

“NOTER TASDİKLİ”

Sahte diploma satan internet sitelerinden birine sadece, “iyi günler” yazdık. 34 dakika sonra geri dönüş yapılıp, “Merhaba, formu doldurun. Size geri dönüş yapılacak. Önce taslak hazırlıyoruz. Onaylarsanız, ödeme yapıyorsunuz. Baskıya veriyoruz ve kargo ediliyor. Fiyat 500 TL. Noter tasdikli ve 2 günde teslimat. Kapıda ödeme yok. Lütfen ısrarcı olmayın. Saygılar…” denildi.

“KİMSE ANLAMAZ”

“ODTÜ ve Boğaziçi diploması da yapıyor musunuz?', ‘Hangi fakülteler var?', ‘Sahte olduğu anlaşılır mı?', ‘İşsizim, indirim yapar mısınız?', ‘Kimse duymaz değil mi?” diye sorduk. “ODTÜ ve bütün üniversiteler, fakülteler var. Gerçeğinin birebir aynısı. Kimse anlamaz. 2007'den öncesi ise zaten sorgulama yapılmıyor. Size en son 450 TL. 2 güne de elinizde olur. Tabii ki kimse duymaz. İnternet bankacılığından cebe havale olacak” şeklinde cevaplandı.

“BİNLERCE YAPTIK”

Sahte diploma şirketleri sitelerinde, “Referanslarımıza göz atabilirsiniz. Binlerce diploma hazırladık. Kimseyi mağdur etmedik. Bizlere güvenenler istediği işe sahip oldu. Sıra sizde” diye reklam da yapıyorlar. Diploma aldığı ileri sürülen öğrencilerin, teşekkür mektupları da var.

Gizli, titiz ve güveniliriz

“Güvenilir hizmet” başlığı altında kendilerini tanıtan sahte diploma şirketleri, “Kısa sürede titizlikle, gizlilikle ve güvenle diplomalarınızı hazırlıyoruz. Tüm diplomalarımız noter tasdikli, diploma kağıdına basılmaktadır” diyor.

‘Diplomalar havuzda toplanabilir'

Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcısı Cemal Afacan şöyle dedi:

“Son dönemde diplomalar barkodla üretilip, elektronik ortamda e-devletten belge gerçekliği tespit ediliyor. Diplomalar üzerindeki soğuk damga ve mühürlerde noterlerimiz uzmanlaştı. Son yıllarda sahte diploma yapmak zor. Eskiden çok gelirdi. 2007 öncesi tarihli gelen evrakları biz de hemen tasdik etmiyoruz. Türkiye Noterler Birliği olarak ID verilerek, bütün diplomaların ortak bir havuzda toplanması projemiz vardı. Doğrulukları, bu havuzdan kontrol edilebilir.”

Orijinal diplomam 1000 TL'ye kiralık

Kocaeli Üniversitesi'nden 12 yıl önce Jeoloji Mühendisi olarak mezun olan M.H.D. şunları söyledi: “Diplomamı alnımın teriyle hak ederek aldım. Geceler boyu uykusuz kalıp, binbir güçlükle okudum. Jeoloji mühendisi oldum. Ama iş bulamadım. 1-2 yer asgari ücret önerdi. Mühendislerin çoğu işsiz ve diplomalarını kiraya veriyor. Mesleğim dışında ben de bir çok işte çalıştım, çalışıyorum. Diplomayı bin veya bin 500 TL'den kiralığa çıkardım. Arada bir isteyen büyük şirketler çıkıyor.”

Memnuniyet anketi var

Sahte diploma yapan şirketler müşteri olarak gördükleri öğrencilere memnuniyet anketi de yapmış. “Gelen diplomanızdan memnun musunuz?” diye sorup, ‘Gerçek gibi', ‘Orta kalite', ‘Normal', ‘İdare eder' gibi şıklar arasından birini seçmelerini de istemiş.

İlk 300 kişiye 300 lira kampanyası

Sahte diploma şirketleri arasındaki rekabet, fiyat indirimi ve kampanyaları da beraberinde getirmiş. “Tüm diplomalar 300 lira ilk 300 kişiye özel” gibi çağrılar da var. SBN matbaa tasarımı denilerek, ileri teknolojiyle birebir aynı grafik tasarımı yaptıklarını da sıralıyor.

İsteyene satılık isteyene kiralık

Sahte diplomalar dışında ayrıca internette orijinal diplomalarını kiralayan ve satanlar da var. Jeoloji mühendisinden, öğretmenliğe, hemşirelikten, eczacılığa kadar bir çok orijinal diplomanın yanı sıra usta öğretici direksiyon sertifikası, gemi adamı, kuaförlük gibi ustalık belgeleri de 5 bin TL'ye kadar satılıp, kiralanıyor.

Endişe edenler yazmasın

“Nasıl güvenirim? Diplomam gelir mi? diye endişe edenler lütfen yazmasın. 2017'den bu yana hizmet vermekteyiz. Hiç kimseyi mağdur etmedik. Etmeyiz de…” diyerek, boşa vakit kaybetmek istemediklerini anlatmışlar.

“Nasıl çalışıyoruz?” diyerek süreci şöyle anlatıyorlar:

■ Öncelikle sitemizdeki formu dolduruyorsunuz.

■ Sonra size özel diploma taslağını hazırlıyoruz.

■ Diploma taslağını sizin onayınıza sunuyoruz.

■ Onayınızdan sonra cebe 500 TL havale ediyorsunuz.

■ Cep telefonunuzda internet bankacılığı olmak zorunda. l Kargo ücretsiz ve kapalı zarfta 2 günde teslim ediliyor.

Aileye göstermelik diploma!

Mezun olamayan öğrenciler için afiş hazırlayıp, “Okulunuz bitmemiş olabilir. Ailenize göstermek için bizden diploma alabilirsiniz” denilerek, “Hızlı teslimat, güvenilir, uygun fiyat, sürekli destek, orijinal kalite” sözü de veriliyor.