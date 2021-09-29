Öğrenciler kalacak yer bulamazken kentteki iki yurt çürümeye terk edildi

İYİ Parti Eskişehir Sivrihisar ilçe Başkanı Recep Toptaş, ilçelerinde bir işadamın yaptırmış olduğu yurt ile KHK el konulan Selman-ı Farisi Öğrenci Yurdunun bomboş kaderine terk edildiğini söyledi.

Kemal ATLAN

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Ülke genelinde üniversite öğrencilerinin yurt ve artan ev kira artış sorunu sürerken mevcut yurtların ise kullanılmaması, kaderlerine terk edilerek çürümeye bırakılması tepkilere neden oluyor.

2 ÖĞRENCİ YURDU ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Eskişehir Sivrihisar ilçesinde daha önce yurt olarak kullanılan 2 yurt kaderine terk edildi. Uzun süredir kullanılmayan öğrenci yurtları harabe haline dönüştü. Yurtların ufak bir bakım ile biri erkek biri kız yurdu olarak kullanılabileceğini belirten İYİ Parti Eskişehir Sivrihisar ilçe Başkanı Recep Toptaş, yurtlardan birisini Sivrihisarlı ancak Fransa’da yaşayan işadamı Dr. Tevhid Çamoğlu’nun yaptırdığını söyledi.

Toptaş, “Fransa’da ticaret yapan ilçemiz iş adamlarından Dr. Tevhid Çamoğlu'nun yaptırdığı yurt ile KHK ile el konulan Salmanı Farisi öğrenci yurtları şu anda boş olup, bilhassa salmanı Farisi yurdu adeta yağmalanarak çürümeye terk edilmiştir. Bin bir emek ve zorluklarla yapılan bu güzelim yurtların bu halde bırakılmaları bizi derinden üzmektedir” dedi.



İLÇEDE KİRALIK EV YOK

Çürümeye terk edilen yurtların biran önce tekrar hizmete sokulması gerektiğini vurgulayan Toptaş, şöyle konuştu:

* İlçemizde bulunan Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksek okulunda 600 civarında öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. İlçemizde Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kirayla tuttuğu erkek öğrenci yurdu 150 öğrenci kapasitelidir.

* Yüksek okulumuzun kız öğrenci yurdu bulunmamaktadır. Yeni öğretim yılının başlaması ile yüksek okulda öğretim gören öğrencilerimiz mevcut yurtta yer bulamamakta bu nedenle barınma sorunu yaşamaktadırlar.

* İlçede kiralık ev olmadığından bulunsa bile kiralar 1500 TL olduğundan büyük sorunlar yaşamaktadırlar.

* İş adamımızın yaptırdığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan yurt ile KHK ile el konulan yurdun Kredi ve Yurtlar Kurumu müdürlüğüne devrinin yapılıp, tamir ve tadilatının yapılarak birinin erkek öğrenci yurdu diğerinin de kız öğrenci yurdu yapılması ile bin bir emekle yapılan yurtlarımız çürümekten kurtulmuş olacak, Kredi ve Yurtlar Kurumu ise kira vermekten kurtulacaktır.

* Daha önemlisi öğrencilerimiz daha rahat bir ortamda ve daha az bir masrafla okuma imkânı bulacaklardır. Yetkili makamların bu konuyu ivedi olarak gündeme almaları ve ilçemizin bu sorununu çözmeleri en büyük arzumuzdur.

* Kış ayları başlamadan bu sorunun çözülmesi noktasında Eskişehir milletvekillerimizin de gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum.

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