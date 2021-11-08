Öğrencilerin öğretmenlere uyguladığı şiddet protesto edildi

İstanbul Mustafa Katip Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçen hafta iki öğrenci arasındaki kavgayı ayıran öğretmenin darp edilmesi Eğitim-Sen ve Eğitim-İş tarafından protesto edildi.

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Mustafa Katip Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde geçtiğimiz hafta iki öğrenci arasındaki kavgayı ayıran öğretmenin darp edilmesi ve sonrasında yine iki öğretmenin sözlü ve fiziksel saldırıya uğraması okul önünde yapılan basın açıklaması ile protesto edildi.

OLAY BASİT BİR DİSİPLİN MESELESİ DEĞİL

Okul önünde bir araya gelen sendika temsilcileri “Uyarıyoruz Okullar Arası Eşitsizlik Eğitimi Yok Ediyor” yazılı pankart açarak yaşanan şiddet olaylarının son bulmasını istedi.

“Geçtiğimiz hafta Mustafa Katip Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde iki gün arayla ciddi şiddet olayları oldu” diyen Eğitim -Sen İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Ayfer Koçak, şunları söyledi:

– Öğrencilerin okul çıkışında başka bir öğrenciyi tartaklamasına müdahale etmek isteyen öğretmen arkadaşlarımızın bu öğrencilerin önce sözlü, ardından da fiziki şiddetiyle karşılaştıkları olay basit bir disiplin meselesi olmamakla birlikte sadece bu okul ile ilgili bir sorun da değildir.

– En az arkadaşımıza şiddet kadar tehlikeli olan bir şey ise sürecin başlama biçimidir. Öğrencinin tartaklanmasına engel olmaya çalışan Ebru Yıldırım Genç, ardından öğretmen arkadaşlarına yönelen şiddete engel olmaya çalışan iki genç öğretmenin de şiddete uğraması, okullarda sıkça yaşanan artık öğretmenlerin dahi engelleyemediği akran zorbalığıdır.