Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır? Öğretmenim için bir fidan bağışı ne kadar?

Yaklaşan Öğretmenler Günü için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından fidan armağan etmek için "Öğretmenim için bir fidan" kampanyası başlatıldı. Öğretmenler Günü fidan bağışı ile öğrencilerin, öğretmenlerinin isimleriyle yapacakları her 100 bin fidan ile bir hatıra ormanı oluşturulacak. Öğretmenim için bir fidan bağışı bedeli 10 lira olurken, Öğretmenler Günü fidan bağışı bagis.ogemvak.org.tr sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor.

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Millî Eğitim Bakanlığı yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere fidan armağan etmek için kampanya başlattı. 1 milyon 200 bin öğretmen için düzenlenen “Öğretmenim İçin Bir Fidan” kampanyası ile öğrencilerin, öğretmenlerinin isimleriyle yapacakları her 100 bin fidan ile bir hatıra ormanı oluşturulacak.

ÖĞRETMENİM İÇİN BİR FİDAN KAMPANYASI BAĞIŞ EKRANI

ÖĞRETMENLER GÜNÜ FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kampanya çerçevesinde öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet sayfasında yer alan http://meb.ai/K1SbSf linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabilecekler. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilecek bu kampanyada öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek.

ÖĞRETMENİM İÇİN BİR FİDAN KAMPANYASI BAĞIŞI NE KADAR?

Bağış bedeli 10 TL olurken; bağış için örnek tasarımları seçen öğrenciler sertifikaları e-posta adresi aracılığıyla PDF formatında alacaklar, adrese basılı bir sertifika gönderilmeyecek.