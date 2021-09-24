Öğretmenler mülteci kamplarında unutuldu!

Suriyeli göçü üzerine mülteci kamplarındaki geçici açılan okullarda 7 yıl önce göreve başlatılan 3 bin 500 öğretmen kamplarda unutuldu.

Sultan UÇAR

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MEB'in Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu (PİKTES) projesiyle Güneydoğu' daki mülteci kamplarında göreve başlatılan ve ‘PİKTES Öğretmeni' olarak tanınan, eğitim fakültesi mezunu sözleşmeli 3 bin 500 öğretmen artık kadroya alınmayı bekliyor.

‘‘GELECEĞİMİZDEN KAYGILIYIZ''

Öğretmen O.Ö. şöyle dedi: “Eğitim fakültesi mezunuyuz. Bize, ‘PİKTES öğretmeni' diyorlar. Toplam, 3 bin 500 kişiyiz. 468 bin 200'ü kız, 510 bin 359'u erkek, 978 bin 559 mülteci çocuğu okutuyoruz.

Kadrolu bir öğretmen 5 bin lira maaş ve ek ders ücreti alırken, sözleşmeli olduğumuz için biz 3 bin 400 lirayı zor alıyoruz. Çocuklara gelecek kurmak isterken, kendi geleceğinden kaygılı hale geldik. Kamplarda unutulduk. Omzumuzdaki yük her gün ağırlaştı. Kadro bekliyoruz.”