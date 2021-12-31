Öğretmenlerle ilgili yasa teklifi Meclis’e sunuldu

AKP, 12 maddelik Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifle; öğretmenliği kariyer haline getiren düzenleme, uzman, başöğretmenlik unvanı da vererek maaşlarına bin ve 2 bin TL artış vermeyi öngörüyor.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin yasa teklifi, şu maddeleri içeriyor:

Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerden, eğitimlerini başarıyla tamamlayıp yapılacak sınavda başarılı olanlara “uzman öğretmenlik” unvanı verilecek. Hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacaklar.

10 yıllık uzman öğretmenler ise başöğretmenlikle ilgili eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen olacaklar ve ilave bir derece alacaklar, toplamda 2 bin lira maaşlarında artış olacak.

Doktora yapmış öğretmenler de başöğretmen sınavından muaf tutulacaklar.